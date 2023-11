Overval supermarkt - Prinses Margrietlaan - Mijdrecht

Op 10 november vond er rond 16:10 uur een overplaats op een supermarkt aan de Prinses Margrietlaan in Mijdrecht. Veel mensen waren op dat moment in de winkel. Wij komen graag met hen in contact.

Omschrijving

De dader liep naar binnen bedreigde het personeel en eiste geld. Vervolgens verliet de man de winkel. Op dit moment is het nog onbekend of de man met buit ervan doorging. Het is ook nog onbekend hoe de dader gevlucht is.

Veel getuigen

Op het moment van de overval waren er veel mensen aanwezig. Gelukkig raakte er niemand gewond. Toen de politie ter plaatse was, waren al veel mensen weg. Wij komen graag met deze mensen in contact, omdat zij mogelijk meer informatie hebben. De winkeliers konden een goed signalement geven van de overvaller:

Man

25-30 jaar

1.75 m lang

Halflange beige jas

Sprak Nederlands

Heeft een litteken boven rechter oog

Heeft u informatie of bent u in de winkel geweest tussen 16u00 en 16u15, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of online via onderstaand tipformulier.