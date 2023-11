Mishandeling - Bruijnings Ingenhoeslaan - Voorburg

Omschrijving

Het slachtoffer was samen met een collega aan het werk op tramlijn 2 die richting Kraayenstein reed. Bij de tramhalte Monseigneur Steenlaan in Voorburg wilden ze uitstappen, maar terwijl ze wilden uitstappen botsten ze tegen een onbekende man aan. Deze man begon de twee conducteurs direct te bedreigen. Bij de volgende tramhalte, de Bruijnings Ingenhoeslaan stapten de twee conducteurs en de onbekende man de tram uit. De twee conducteurs bleven op de halte staan want ze moesten op de volgende tram wachten. Kennelijk had de onbekende bedreiger een andere jongen ingelicht die kwam aanrijden op een zwarte Vespa. De twee mannen kwamen direct op de conducteurs aflopen en de conducteur die al eerder bedreigd was kreeg klappen in zijn gezicht. Het slachtoffer probeerde zijn gezicht te beschermen maar werd zoveel en hard geslagen dat beiden op de grond vielen op het spoor. Terwijl de twee (conducteur en de verdachte) op het spoor lagen heeft ook de tweede verdachte uitgehaald naar de conducteur. Nadat er alarm werd geslagen gingen de twee mannen ervandoor. In de uitzending worden er foto's getoond van één van de twee verdachten.