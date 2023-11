Vermissing Lakshan - Vigelandstraat - Den Haag

Omschrijving

De 27-jarige inwoner uit Den Haag is voor het laats gezien in de omgeving van de Vigelandstraat in Den Haag. Op die zondagmiddag is er bij de politie aangifte gedaan van zijn vermissing. Het onderzoeksteam probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt meerdere scenario’s. Het slachtoffer heeft zijn woning aan de Vigelandstraat in Den Haag verlaten in een zwartkleurige Volkswagen Polo die is voorzien van het kenteken: X-254-GJ. Deze Volkswagen Polo is ook nog niet teruggevonden. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan en wordt er gevraagd om informatie te delen met de politie.