Dodelijk ongeval - Duivenwal - Veenendaal

Maandagavond 13 november vond er aan de Duivenwal in Veenendaal een dodelijk verkeersongeluk plaatst. Door nog onbekende oorzaak raakten een automobilist en fietser met elkaar in botsing. Rechercheurs doen onderzoek naar het ongeval. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Rond 19.15 uur rijden zijn een automobilist en een fietser op Duivenwal in Veenendaal met elkaar in botsing geraakt. De fietser, een 67-jarige man uit Veenendaal, raakt daardoor zeer ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere hulp. Helaas mocht dit niet meer baten en is het slachtoffer op een later moment komen te overlijden.

Iets gezien?

Was jij rond 19:15 uur in de buurt van de Duivenwal en heb jij iets gezien? Of heb je camerabeelden die ons meer kunnen vertellen over de toedracht van dit ongeval? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Melden kan ook via onderstaand tipformulier.