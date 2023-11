Explosie - Antilopespoor - Maarssen

Omschrijving

Ter plekke bleek dat de explosie ook brand veroorzaakte. Omwonenden hielpen mee om de brand te blussen. Niemand raakte gewond door de explosie. Wel ontstond schade aan de voorzijde van het huis en moesten omwonenden tijdelijk hun huis uit in verband met de rook. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden.

De forensische opsporing heeft in de loop van de nacht sporenonderzoek gedaan. Een nacht eerder -dinsdag 21 november rond 04.00 uur – ontstond brand. Deze is zeer waarschijnlijk aangestoken. De rechercheonderzoek beide zaken en het mogelijke verband tussen beide incidenten.

De politie zoekt getuigen of personen met meer informatie. Ook is het advies om bewoners in de omgeving om bv. beelden van deurbelcamera’s te controleren of hiervoor of na de explosie iets te zien is. Informatie en/of beelden kunnen met de recherche gedeeld worden via onderstaand tipformulier of via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.