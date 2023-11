Steekincident - Tramstraat - Eindhoven

Een steekwond, dat was het resultaat van een woordenwisseling die uit de hand liep op de Tramstraat in Eindhoven. De politie zoekt getuigen van dit steekincident en kan uw hulp daarbij goed gebruiken.

Omschrijving

Op donderdagavond om 22.00 uur werden een man en een vrouw op de Tramstraat aangesproken door een tot nu toe onbekende man. Al snel kreeg het gesprek een gewelddadige wending doordat de onbekende man met zijn vuist uithaalde richting het gezicht van de man. De man sloeg daarop terug. De onbekende man pakte vervolgens een voorwerp waarmee hij zijn slachtoffer stak. De onbekende man vluchtte daarna te voet richting het Poppodium Effenaar.

Een zoektocht in de omgeving naar de man had geen resultaat. De gewonde man is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gegaan.

Signalement verdachte

Leeftijd: 19 - 20 jaar oud

Lengte: 1.80 en 1.87 Smal postuur

Huidskleur: Licht getint

Snor en kleine baard en volle wenkbrauwen

Kleding: Zwarte jas tot over de heup met capuchon en muts en grijze trainingsbroek

Contact

Heeft u iets gezien of weet u wie bij dit steekincident is betrokken, dan horen wij graag van u op 0900-8844. Dat kan ook anoniem, via misdaad anoniem via 0800-7000. Heeft u mogelijk beelden van het incident, bijvoorbeeld van uw dashcam uit die buurt rond dat tijdstip. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van 2023258331