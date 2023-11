Vechtpartij - Westdijk - Bunschoten-Spakenburg

Op vrijdag 17 november kreeg de politie een melding van een incident in een sporthal aan de Westdijk in Bunschoten-Spakenburg. Hier zou een zaalvoetbalwedstrijd plaatsvinden waarbij aan het einde van de wedstrijd een vechtpartij is ontstaan tussen beide spelende teams. De politie is nog op zoek naar getuigen of camerabeelden.

Omschrijving

De politie kreeg de melding van het incident rond 23:15 uur binnen. Eenmaal aangekomen troffen collega’s meerdere personen met verwondingen aan, waarvan één persoon later overgebracht is naar het ziekenhuis. De wedstrijd zou gaan tussen SV Spakenburg en TOB Amsterdam. De politie doet verder onderzoek.

De politie is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Was jij bij de wedstrijd aanwezig die vrijdag? En heb je wat gezien of eventueel camerabeelden? (denk hierbij ook aan filmen op telefoon). Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kan online melding gemaakt worden via onderstaand tipformulier of anoniem via deze link.