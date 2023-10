Woninginbraak - Burg Reyndersstraat - Rolde

Op 28 mei wordt er middenin de nacht in een woning aan de Burgemeester Reyndersstraat ingebroken. Een raampje aan de zijkant van de woning wordt geforceerd en er dringen drie gemaskerde mannen binnen. We zijn op zoek naar deze drie personen. Wie weet meer over deze inbraak of herkent de verdachten?

Omschrijving

Rond 01:40 uur die nacht vond de inbraak plaats. Op camerabeelden is te zien dat er in het donker gemaskeerde mannen verschijnen. Een raampje aan de zijkant van de woning wordt geforceerd met een hulpmiddel. Even later verlaten ze via de voordeur de woning.

Herkent u de verdachten?

We zijn op zoek naar deze 3 verdachten. Wellicht herkent u de kleding die ze dragen of heeft u iemand over een inbraak horen praten.

We komen heel graag in contact met mensen die meer weten en die we nog niet hebben gesproken. Heeft u misschien rond dat tijdstip iets gezien of gehoord? Heeft u bijvoorbeeld een auto weg zien rijden? Alle informatie is welkom! Laat het weten via 0800-6070 of via onderstaand tipformulier.