Babbeltruc – Drienerstraat – Hengelo

Omschrijving

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Ze ogen vaak betrouwbaar; doen zich bijvoorbeeld voor als meteropnemer of reparateur. Terwijl ze hun slachtoffer(s) afleiden, slaan ze hun slag. Dit gebeurt ook in juli in Hengelo, als een man aanbelt bij een 92-jarige vrouw. Hij vertelt dat hij van het waterbedrijf is en de waterdruk komt controleren. De vrouw laat hem binnen. Later komt er een tweede man bij. Na het controleren van de waterdruk moet de vrouw 50 cent afrekenen op een pinapparaat. Dat doet ze. De vrouw bergt haar pinpas weer op, maar als de mannen weg zijn, blijkt de pas opeens onvindbaar.

Nog geen half uur later wordt ruim duizend euro van haar rekening gehaald bij een pinautomaat in Hengelo. De man die dit doet, zie je op de foto's bij dit bericht. Mogelijk hadden de dieven meegekeken terwijl de vrouw pinde. Het kan ook zijn dat de pincode door het pinapparaat was vastgelegd.

Vragen

Heb je informatie over de daders van deze babbeltruc?

Herken je de pinner op de foto's? Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.