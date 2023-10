Diefstal ebike – winkelcentrum Hasselo – Hengelo

Omschrijving

De dief liep het winkelcentrum in, maar keerde snel om. Eenmaal buiten liep hij doelgericht op een elektrische fiets af. Hij rommelde met het slot en fietste even later met de e-bike weg.

Als jij deze man herkent, komen we graag in contact met jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Wil je liever anoniem je informatie doorgeven, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.