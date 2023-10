Diefstal elektrische fiets - Nagelstraat - Oldenzaal

Omschrijving

De eigenaar parkeerde zijn fiets aan de Nagelstraat. Een half uur later liep een man, gekleed in een lichtblauwe korte broek, doelgericht op de e-bike af. Hij deed iets met het slot en fietste er vervolgens mee weg. Het gaat om een Gazelle Ultimate c5 met framenummer GZ61826852.

Vragen

Herken jij deze man?

Heb je een vermoeden dat je deze fiets ergens hebt gezien of te koop zien staan?

Dan horen wij graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.