Diefstal elektrische fiets – Thiemsbrug – Hengelo

Omschrijving

De fiets staat op slot bij de ingang van winkelcentrum Thiemsbrug. Een man loopt dit winkelcentrum in, maar bedenkt zich en loopt terug. In zijn hand houdt hij een voorwerp vast. Zodra hij weer buiten is, steelt hij – vermoedelijk met dat voorwerp – de fiets en rijdt ermee weg. Opvallend detail: de man draagt een witte pet, witte hoodie, witte broek en deels witte schoenen.

Over de fiets

Het gaat om een zwarte e-bike van het merk Koga (type: E-lement) met framenummer KGBJ06197. Op de bagagedrager was op dat moment een blauwe mand bevestigd met een zwart hengsel.

Vragen

Heb jij zo’n fiets ergens gezien of misschien wel te koop zien staan?

Herken jij de dader?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.