Diefstal elektrische fiets - Twekkelerweg - Hengelo

Omschrijving

De fiets stond tussen enkele andere fietsen geparkeerd aan de kant van de weg. Een busje reed voorbij, keerde om en stopte bij de fietsen. De bijrijder stapte uit. Even later reed hij weg op de elektrische fiets. We willen graag weten wie deze man is.

Vragen

Herken jij deze man?

Heb je een vermoeden dat je deze fiets ergens hebt gezien of te koop zien staan?

Dan horen wij graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.