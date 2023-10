Openlijke geweldpleging – Nieuwstraat – Apeldoorn

Aan de Nieuwstraat in Apeldoorn mishandelden vijf mannen drie andere mannen. We zoeken nog één van de verdachten. Herken jij hem? Laat het ons weten!

Omschrijving

Twee mannen op één fiets passeren ’s nachts een groepje mannen. Iemand uit dit groepje gooit iets naar de twee. De man die achterop de fiets zit, stapt af en spreekt de groep aan. Het escaleert meteen: de groep valt de man aan. Twee getuigen schieten te hulp, maar worden ook mishandeld door de groep. Eén van hen wordt zelfs bedreigd met een mes. De andere man vlucht, maar wordt achtervolgd door een paar mannen uit de groep. Zij lopen recht in de armen van de politie, die direct een verdachte aanhoudt.

Dit alles gebeurt in januari. De politie start onmiddellijk een zoektocht naar de overige vier verdachten. Die zoektocht leidt in de loop der maanden tot de aanhouding van drie andere verdachten. Eén van hen blijft onbekend, maar ook hem willen we graag spreken.

Vragen

Herken jij deze man? Tip ons!

Ben jij de man die achterop de fiets zat? Neem dan contact met ons op! Om een compleet beeld van de gebeurtenissen te krijgen, willen we je graag een paar vragen stellen.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.