Oplichting – Irenestraat – Huissen

Omschrijving

De vrouw krijgt op 19 juni een telefoontje van iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Deze waarschuwt voor verdachte mensen in haar straat; de politie zou hierover al zijn ingelicht. Vervolgens rinkelt de telefoon opnieuw. Dit keer is het iemand die zegt van de politie te zijn. Hij doet de vrouw het aanbod om haar woning te laten beveiligen met behulp van camera’s. Ook komt er een politiemedewerker langs om waardevolle spullen op te halen, die op het politiebureau in een kluis gelegd worden. Er komt inderdaad iemand langs en de vrouw geeft hem haar bankpas, haar nieuwe tablet en haar sieraden mee. De sieraden hebben voor de vrouw een grote emotionele waarde. Later krijgt ze opnieuw een telefoontje: een vrouwenstem vertelt dat de politie de verdachten heeft aangehouden. Zij drukt het slachtoffer op het hart om er met niemand over te praten. ’s Avonds gebruiken de dieven de bankpas van de vrouw om (munt)geld op te nemen: bij de Karwei in Nijmegen en bij de Gamma in Beuningen. Ze bestelen de 83-jarige Huissense voor ruim duizend euro.

Vragen

Van de man die geld opnam met de pas van het slachtoffer, hebben we beelden. Herken jij deze man?

Van de man die de waardevolle spullen ophaalde, is alleen een signalement. Ken jij iemand die aan dit signalement voldoet? Lichte huidskleur Tussen de 30 en 40 jaar oud Tussen de 1.75 en 1.80 cm lang Spreekt goed Nederlands Droeg een blauwe spijkerbroek met gaten Droeg een grijs T-shirt Gezet postuur Donker haar; zijkanten opgeschoren en bovenop langer



Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.