Winkeldiefstal – Enschedesestraat – Hengelo

Omschrijving

De vrouw stelt het winkelpersoneel een paar vragen. Wat opvalt, is dat ze dat in het Engels doet. Ze staat een paar keer stil bij de parfums. Als niemand op haar let, laat ze een luchtje in haar schoudertas glijden. Een ander geurtje haalt ze eerst uit de verpakking en neemt ze ook mee.

Herken jij deze vrouw?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.