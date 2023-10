Winkeldiefstal – Rozenplein – Ede

Omschrijving

Met een winkelmandje aan zijn arm loopt de man door de supermarkt. In het mandje ligt zijn rugzak, waar hij meerdere vleesartikelen en een fles alcohol in schuift. Zijn verdachte gedrag trekt de aandacht van een winkelmedewerker. Deze begint de man te volgen. Als de man dit in de gaten krijgt, gooit hij zijn gevulde rugzak over zijn schouder en rent hij de winkel uit. Het winkelpersoneel zet de achtervolging in, maar krijgt hem niet te pakken.

Herken jij deze winkeldief?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.