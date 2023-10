Beroving met geweld – Nypelsplantsoen – Nieuwegein

Omschrijving

De bezorger was een bestelling aan het bezorgen aan het Nypelsplantsoen toen hij werd aangesproken door vier jongens. Hij werd bedreigd met een wapen en moest zijn spullen afgeven.



Signalement

Alle vier de verdachten hebben een licht getinte huidskleur, zijn tussen de 1.80 en 1.90 meter lang en waren donker gekleed. Eén van de verdachten reed op een rode scooter en droeg een zwarte helm. Een andere verdachte reed op een zwarte scooter.



Heb jij meer informatie?

We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Was jij in dinsdagavond 17 oktober in (de buurt van) het Nypelsplantsoen en heb je iets verdachts gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden? Dan spreken we je graag!



Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of neem contact op via meldmisdaadanoniem.nl.