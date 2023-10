Inbraak - Vijverbos - Hoofddorp

Zondag kregen we rond 04.45 uur een melding van een inbraak in een woning aan de Vijverbos in Hoofddorp. De politie startte een zoektocht. Twee mannen zijn aangehouden. De politie zoekt de overige verdachten en vraagt getuigen om hulp.

Omschrijving

Na de melding van de inbraak troffen politieagenten in het bewuste huis braaksporen, maar geen inbrekers. Tijdens een zoektocht in de omgeving zagen we een aantal personen die onze aanwezigheid opmerkte en direct wegvluchtte. Na een achtervolging konden twee van de verdachten worden aangehouden, nadat agenten gedreigd hadden met hun stroomstootwapen. De aangehouden verdachten zijn een 21-jarige Amsterdammer en een 19-jarige man uit Reusel. De mannen hadden inbrekerswerktuig bij zich.

De politie onderzoekt de inbraak en zoekt verder naar de overige verdachten. Heeft u camerabeelden of heeft u op een andere manier informatie die ons kan helpen? Deel het via onderstaand tipformulier of via 0900-8844.

2023233666