Ernstige bedreiging - HS Stationsplein - Den Haag

Omschrijving

Op beelden is te zien dat het latere slachtoffer tram 9 verlaat en dat zijn twee belagers in zijn richting komen lopen. Direct trekken de twee bedreigers een grote machete uit hun broekspijp en beginnen hiermee te zwaaien in de richting van het slachtoffer. Het slachtoffer weet gelukkig de messen te ontwijken en rent weg. De twee machetes zijn later gevonden in een prullenbak bij het station. In dit onderzoek is al één van de twee verdachten aangehouden. De andere verdachte wordt nog gezocht. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze tweede verdachte.