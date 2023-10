Twee explosies - Streefkerkstraat en Ruivenstraat - Zoetermeer

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober hebben er twee explosies plaatsgevonden in Zoetermeer. De eerste explosie, rond 23.00 uur vond plaats in de Streefkerkstraat en de andere rond 23.25 uur in de Ruivenstraat. De twee verdachten staan goed op beeld.

Omschrijving

Bij deze explosies raakte gelukkig niemand gewond. Op dit moment is het niet duidelijk of deze explosies verband met elkaar hebben. Het is daarom belangrijk om alle informatie met de politie te delen. De twee explosies zijn vermoedelijk veroorzaakt door twee personen. Deze twee personen zijn vastgelegd op beeld. Het vermoeden is dat deze twee personen minderjarig zijn. Daarom worden deze beelden nu nog niet herkenbaar getoond. Als de twee jongens zich niet melden of herkend zijn worden de beelden later herkenbaar getoond. In de uitzending worden er camerabeelden getoond.