Verlaten plaats ongeval - Koningskade - Den Haag

Omschrijving

De andere fietser had een grote golftas horizontaal achter op zijn rug hangen en schepte daarmee het latere slachtoffer van de fiets. Ook de veroorzaker van deze aanrijding viel op de grond en stapte later weer op zijn fiets en reed weg. Een getuige riep nog naar de onbekende man dat hij niet zo maar kon wegrijden. Zonder om te kijken fietste hij weg. Het slachtoffer was zo hard gevallen dat in het ziekenhuis werd geconstateerd dat zijn rechterbeen en zijn enkel waren gebroken. Verder was zijn lichaam bont en blauw door de val op het fietspad. Deze aanrijding heeft een enorme impact op het slachtoffer. In de uitzending wordt een foto getoond van de doorrijder.