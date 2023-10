Poging overval - Noordgeest - Bergen op Zoom

Op maandag 31 juli probeert een man een supermarkt aan de Noordgeest in Bergen op Zoom te overvallen. Hij loopt de winkel in met een soort hakmes en bedreigt de caissière, maar gaat er zonder buit weer vandoor. De politie zoekt hem. Herken jij deze man?

Het is ongeveer 13.50 uur als deze man die maandag langs de servicebalie loopt. En vervolgens naar een van de kassa’s. Daar roept hij dingen als: “Kassa openmaken nu! Opschieten!” Maar van schrik krijgt de caissière de kassa niet open. De haalt de man een groot hakmes tevoorschijn om zijn woorden kracht bij te zetten. Hiervan raakt de caissière echt van in paniek. Uit pure angst begint ze te schreeuwen dat het haar niet lukt. Ook de omstanders beginnen zich er nu mee te bemoeien. Dan realiseert de dader zich kennelijk dat dit niet gaat lukken. Hij draait zich om en loopt de winkel weer uit.

Vragen

De man op deze beelden moet gevonden worden. We willen niet dat hij nog een keer ergens een winkel binnen loopt met een groot hakmes. Dat doet hij hier in Bergen op Zoom. Maar omdat de caissière van de spanning de kassa niet open krijgt, ook niet onder bedreiging van dat hakmes, gaat hij er zonder buit weer vandoor. Geef uw tips en vermoedens door via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Zonder uw naam te zeggen kunt u tippen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.