Pinfraude na babbeltruc door nep agenten - Oude Molenstraat - Oss

Ook al heeft deze man zich vermomd, we hopen toch dat iemand hem herkent, bijvoorbeeld aan zijn kleding. Hij wordt gezocht voor pinfraude, gepleegd op 6 september rond 20:40 uur op de Oude Molenstraat in Oss.

Omschrijving

De pinfraudeur pint hier op de Oude Molenstraat in Oss zo'n 5.000 euro met de bankpas van een 59-jarige Ossenaar, die even daarvoor was opgelicht met een babbeltruc door twee nep agenten.

Signalement nep agent 1:

- getinte man

- ongeveer 1,75m lang

- zwart krullend haar

- zwart T-shirt

- zwart jasje met een opdruk van mode namen

- tussen de 40 en de 50 jaar oud

- geen zichtbare tatoeages

- geen bril

- geen wapens, portofoon of andere politie uitrusting

Signalement nep agent 2:

- man

- ongeveer 1,70m lang

- redelijk forse benen

- kort donker haar

- fors postuur

- driekwart korte broek

- sneakers

Help mee deze oplichters te vinden. Als je de pinfraudeur (her)kent, al dan niet in combinatie met de signalementen van de twee nep agenten, neem dan alsjeblieft contact met ons op via de tiplijn 0800-6070. Of vul hier het online tipformulier in. Blijf je liever anoniem, bel dan de M-lijn op 0800-7000.