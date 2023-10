Brand – Inschot – Urk

Rond half 2 ’s nachts op dinsdag 3 oktober is een brand ontstaan in de cabine van een vrachtwagen op de Inschot op Urk. Heeft u informatie? Bel de politie op 0900 – 8844.

Omschrijving

De brandweer kon de brand blussen. De politie doet nu onderzoek naar hoe de brand is ontstaan.

Heeft u iets gezien of gehoord? Weet u meer over hoe de brand is ontstaan of heeft u camerabeelden? Bel de politie op 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.