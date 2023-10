Schietincident - Nieuwe Brouwerstraat - Oss

Vrijdag 15 september ontdekt de eigenaar van een schoenenwinkel in Oss kogelgaten in het glas. De eigenaar belde gelijk de politie en er zijn camerabeelden veiliggesteld.

Omschrijving

We hebben de schutter op beeld. De dader heeft een plastic zak over het pistool. Mogelijk heeft ie dat gedaan om de hulzen op te vangen. Je zou haast zeggen, iemand die weet wat hij doet. De belangrijkste vraag van dit moment is: wie is deze man, heb je misschien een vermoeden? Neem contact op via de bekende kanalen!