Steekincident Teniersstraat Geleen

Zaaknummer: 2023172811 Datum delict: 31-10-2023 Plaats delict: Steekincident - Teniersstraat - Geleen

Op de Teniersstraat in Geleen heeft vanmorgen rond 06:30 uur een incident plaatsgevonden waarbij een man een aantal oppervlakkige steekwonden heeft opgelopen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies heeft plaatsgevonden. De politie doet onderzoek en vraagt of er getuigen zijn die iets gezien hebben. De verdachte zou ongeveer 1.80m groot zijn en geheel in het zwart gekleed zijn. Weet je wie dit is? Tip ons!