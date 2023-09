Beroving – Koningsweg – Vriezenveen

Op vrijdag 1 september rond 13.45 uur kregen we een melding dat een man een oudere dame bij de Geldmaat aan de Koningsweg in Vriezenveen probeerde te beroven. Toen wij aankwamen was mevrouw helaas al weg, maar we komen graag met haar in contact om haar verhaal te horen. Bent of kent u deze mevrouw? We spreken u graag!

Omschrijving

Vrijdagmiddag zag een getuige dat een man in een oranje wegwerkersjas een oudere mevrouw bij de pinautomaat aan de Koningsweg lastigviel. Het slachtoffer werd door de verdachte gedwongen om geld op te nemen maar gelukkig kon de getuige op tijd ingrijpen. De verdachte heeft helaas weten te ontkomen en is weggerend over de Koningsweg in de richting van de rotonde met het Westeinde.

Toen wij ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al vertrokken waardoor we geen gegevens van haar hebben. We weten dat mevrouw grijs haar heeft en vrijdag een rode jas droeg. Herkent u zichzelf of weet u wie wij zoeken? Neem dan alstublieft contact met ons op want we spreken u graag. Ook als u het verhaal van het slachtoffer heeft gehoord, vragen we u om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op 0900-8844.

Contact

Ook andere informatie over deze beroving kan van groot belang zijn. Heeft u iets gezien dat mogelijk met de beroving te maken heeft of beschikt u over camerabeelden uit de omgeving? Laat het ons weten! Geef uw informatie door via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844.