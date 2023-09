Diefstal elektrische fiets - Margarethastraat - Hengelo

Omschrijving

De eigenaresse van de damesfiets had het rijwiel op slot gezet in de tuin voor haar woning. De volgende dag was de fiets weg. Haar deurbelcamera legde de diefstal vast. Op de beelden is te zien hoe een man rond 02.00 uur ’s nachts de fiets uit de voortuin tilt en meeneemt. Hij droeg een T-shirt, een pet en een rugzakje.

Over de e-bike

Het gaat om een zwarte e-bike van het merk Batavus, type: quip e-go cargo D55 N7. Voorop de fiets was een zwarte mand bevestigd van het merk ‘fast rider’. Op de bagagadrager was een zwarte rugsteun bevestigd.

Vragen

Wie is deze man? De beelden zijn donker en onscherp, maar misschien herken je hem aan zijn houding, postuur, kleding of manier van bewegen.

Heb jij de fiets te koop zien staan?

Weet jij waar de fiets nu is?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.