Winkeldiefstal – Enschedesestraat – Hengelo

Omschrijving

De mannen testen wat geurtjes en stelen vervolgens een verzorgingsproduct ter waarde van ruim 200 euro. De één wijst het aan, de ander steekt het onder zijn blouse.

Vragen

Heb jij deze mannen eerder gezien? Weet jij wie het zijn? Tip ons!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.