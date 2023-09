Steekincident - Parallelweg - Soest

Laatste update: 24-09-2023 | 00:00 Zaaknummer: 2023291935 Datum delict: 24-09-2023 Plaats delict: Soest

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 september werd een 25-jarige man op de Parallelweg gestoken door een andere man. Deze verdachte is aangehouden. De recherche komt graag in contact met getuigen om er achter te komen wat er precies was gebeurd. Heeft u iets gezien of gehoord?