Straatroof – Ekster – Hoorn

Maandag 11 september 2023 heeft er een straatroof plaatsgevonden op de Ekster in Hoorn. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie.

Omschrijving

Rond 22.50 uur zijn een 29-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Utrecht door meerdere personen beroofd van hun persoonlijke eigendommen. De verdachten zijn met een onbekende buit gevlucht in onbekende richting. Na de melding verrichtte de politie direct een zoekslag, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden.

Tijdens de straatroof liep het mannelijke slachtoffer lichte verwondingen op. Hiervoor is hij behandeld in het ziekenhuis.

De politie verricht verder onderzoek en zoekt getuigen. Weet u meer over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die in de buurt zijn gemaakt rond 22.50 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023196679.