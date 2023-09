Straatroof - Tortelduif - Blokker

Een 17-jarige inwoner van Zwaag is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld en beroofd van zijn Airpods. De politie is op zoek naar getuigen en beelden. Wie kan helderheid verschaffen in het onderzoek?

Omschrijving

Het slachtoffer fietste even na 01.30 uur over de kruising van de Westerblokker met Kloosterhout en fietste in de richting van De Strip in Blokker. Daar werd hij achterhaald door vijf of zes jongens op drie herenfietsen. Op de Tortelduif raakten ze met elkaar in gesprek.

Een verdachte, een jongeman van 17 a 18 jaar oud, 1.75 a 1,80 meter, getinte huidskleur, zwarte korte licht krullende haren, gekleed in een zwarte jas met capuchon op, eiste dat het slachtoffer zijn Airpods uit moest doen. Toen het slachtoffer dat weigerde sloeg een andere jongen uit de groep, 16 a 17 jaar oud, 1.70 meter, licht getinte huidskleur, donkerkleurige jas het slachtoffer meerdere keren in het gezicht. Een andere, grotere verdachte uit de groep, voorzien van een bivakmuts, nam een groot mes ter hand en bedreigde het slachtoffer.

Het slachtoffer heeft zijn Airpods af moeten staan. De verdachten zijn weggefietst in de richting van de Oscar Romeroschool.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, en hem is hulp van slachtofferhulp aangeboden.

Heeft u beelden van het voorval of van de groep over de aangegeven route, of weet u verantwoordelijk is voor de beroving, dan horen wij dat graag via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip kunt u uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023206129