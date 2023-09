Mishandeling supermarkt - Ambachtsgaarde - Den Haag

Op zaterdag 17 juni heeft er in een supermarkt aan de Ambachtsgaarde in Den Haag een mishandeling plaats gevonden. In de uitzending worden er duidelijke beelden getoond van de verdachte.

Bij een 27- jarige man zijn er twee voortanden, door een onbekende man, uit zijn mond geslagen omdat hij het opnam voor een oudere vrouw die in de rij stond bij de kassa van de supermarkt. Een zware mishandeling vanwege het verschuiven van een boodschappenmandje in de rij. Tijdens het slaan dreigde de onbekende man het slachtoffer ook nog met de dood. Het incident staat op beeld maar op verzoek van de officier van justitie worden alleen beelden getoond van voor het incident en nadat het slachtoffer wordt geslagen. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis gegaan voor een spoedbehandeling aan zijn kaak. Helaas zal hij nog een aantal behandelingen nodig hebben om de schade te herstellen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.