Beroving - Kloosterplein - Simpelveld

Op dinsdag 12 september 2023 omstreeks 19.50 uur vond er een beroving plaats op het Kloosterplein in Simpelveld. Een tas is daarbij met geweld meegenomen. Wij zoeken camerabeelden, getuigen en tips!

Omschrijving

Vanuit de Markstraat kwamen twee jonge mannen aangelopen die ter hoogte van de kruising Markstraat / Kloosterstraat naast het voertuig van het slachtoffer kwamen staan. Zij trokken beide een portier van de auto open en zeiden meerdere malen dat het slachtoffer uit de auto moest komen omdat zij de auto wilden hebben.

Het slachtoffer kon op enig moment een portier dicht trekken en wegrijden. Een van de verdachten zag nog kans om een tas van het slachtoffer mee te grissen.

Verdachte 1:

Ongeveer 1.75 – 1.80 lang

Blanke of licht getinte huidskleur

Smal postuur

Donker gekleed

Donkere capuchon over zijn hoofd

Verdachte 2:

Ongeveer 1.80 – 1.85 lang

Blanke of licht getinte huidskleur

Smal postuur

Donkere broek / jeans

Lichte capuchon over zijn hoofd

Heeft u tussen 19.30 en 20.30 twee personen gezien die voldoen aan het signalement en zich ophielden in de omgeving van de Marktstraat / Kloosterstraat / Kloosterplein te Simpelveld? Of was u op gisterenavond in de buurt en heeft u iets gezien, of heeft u mogelijk camerabeelden van het incident, meldt u zich dan.