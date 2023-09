Explosie woning – Windmolen – Hoorn

Bij een explosie vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk is een woning aan de Windmolen in Hoorn beschadigd geraakt. Eerder deze week was er een explosie in dezelfde wijk. De politie onderzoekt de incidenten. Hebt u informatie? Neem direct contact op met de politie.

Omschrijving

Omstreeks 01.30 uur kreeg de politie een melding van een explosie aan de Windmolen in Hoorn. Toegesnelde agenten zagen ter plaatse dat de voordeur van de woning zwaar beschadigd was geraakt door de ontploffing. De bewoners waren ten tijde van het incident niet thuis. Er is direct een (forensisch) onderzoek gestart.

Eerder deze week, op vrijdagochtend 8 september, was er een explosie door vermoedelijk vuurwerk op de Weidemolen in Hoorn. Een mogelijk verband tussen de twee incidenten wordt door de recherche onderzocht.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over deze zaak of beeldmateriaal? Neem dan direct contact op met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van onderstaand registratienummer.

2023195340