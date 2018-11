Cumali Ata

Laatste update: 27-11-2018 | 10:24 Zaaknummer: 32-Ata Laatste verblijfplaats: Turkije

In 2004 maakt de dan nog 20-jarige Cumali Ata uit Steenwijk in een hotel in Enschede een eind aan het leven van zijn 18-jarige nicht. Sindsdien is hij op de vlucht voor de politie. Cumali Ata is onherroepelijk veroordeeld voor moord tot een gevangenisstraf van 10 jaar.