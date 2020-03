Per 31 maart 2020 is de beloning voor de gouden tip voor de verblijfplaats van Palm verdubbeld van 15.000 naar 30.000 euro.



Inmiddels is uit politieonderzoek gebleken dat Palm als uitvoerder van bepaalde criminele werkzaamheden in verband kan worden gebracht met de criminele groepering rondom Ridouan T. en Saïd R. Palm wordt, naast de liquidatie in Noordeloos, ook verdacht van het uitvoeren van de liquidatie op spyshop medewerker Ronald Bakker. Bakker werd op 9 september 2015 vlakbij zijn woning in Huizen doodgeschoten. Ridouan T. wordt verdacht van het geven van de opdracht tot deze liquidatie.

Ook lijkt Palm nauw contact te hebben gehad met Feno D. Dat is één van de verdachten in het proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh. Die leden zouden onder andere in opdracht van de organisatie rondom Ridouan T. verschillende liquidaties hebben uitgevoerd. Mede door Palm zijn vermoedelijke betrokkenheid bij meerdere liquidaties is besloten de bestaande beloning die er is voor de gouden tip over zijn verblijfplaats te verdubbelen. Die beloning was 15.000 euro en die is nu 30.000 euro.

Verhoging beloning

Het OM en de politie hopen met het verhogen van de beloning de gouden tip te krijgen omtrent de verblijfplaats van Gerel Palm. Heeft u Gerel Palm gezien of heeft u een vermoeden waar hij nu verblijft, meldt u dat dan. Benader hem niet zelf, maar neem wanneer u hem ziet contact op met de politie. Het onderzoeksteam is bereikbaar via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar (+31)79-345 9 876. Spreekt u liever met iemand van het Team Criminele Inlichtingen, dan kunt u bellen met nummer (+31)79-345 8 999.