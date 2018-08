Omschrijving

Het is niet bekend waar Jos Brech nu verblijft. Najaar 2017 is hij naar het buitenland vertrokken. Het laatste teken van leven is van februari 2018. De familie heeft hem in april 2018 als vermist opgegeven. Zijn laatste bekende verblijfplaats is in de Vogezen in Frankrijk. De afgelopen jaren is hij vooral actief geweest in de wereld van het bushcraften. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en verbleef daarom zelf ook regelmatig in het buitenland. Hij is zelf ook een ervaren bushcrafter. Dat maakt dat hij in staat is langere tijd in de natuur te overleven.

Jos Brech is nu 55 jaar oud.