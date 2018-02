Op 9 mei 2013 plegen twee mannen een overval op een supermarkt in Willemstad, Curaçao. Tijdens die overval schiet één van hen de supermarkteigenaar dood. De politie vermoedt dat de schutter Quincley Poppen is. De tweede dader wordt nog altijd gezocht.

Er is een beloning uitgeloofd van 10 duizend Antilliaanse guldens, omgerekend zo’n 4500 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. Hij is nu dus al vijf jaar spoorloos en mogelijk maakt hij tegenwoordig gebruik van een andere identiteit. De politie hoopt dat iemand weet waar hij op dit moment verblijft.

Omschrijving

Op 9 mei 2013 overvallen Quincley en zijn handlanger de eigenaren van de Chinese minimarkt 'Hua Jiant' aan de Caracasbaaiweg in Willemstad, Curaçao. De 42-jarige eigenaar wordt voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten. De buit was wat kleingeld en een paar telefoonkaarten. Al snel na de overval maakte de politie op Curaçao de bewakingsbeelden openbaar. En daardoor werd de man die schoot, met de rode pet, door meerdere personen waaronder familieleden, herkend. Het bleek Quincley Emanuel Poppen te zijn, destijds was hij pas 18. Nog voor hij kon worden aangehouden is Quincley halsoverkop naar Sint Maarten gevlucht. Hij heeft daarna nog een keer telefonisch contact gehad met zijn familie vanaf de eilanden Saint Kitts and Nevis, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor. Inmiddels houdt de politie er rekening mee dat Quincley Emanuel Poppen misschien wel in Nederland verblijft.