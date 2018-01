Cristo Hülters

Laatste update: 16-01-2018 | 09:52 Laatste verblijfplaats: Halsteren

Cristo Hülters wordt gezocht nadat een feest aan het IJslandpas in Bergen op Zoom op 27 juni 2015 gruwelijk uit de hand liep. Tijdens een feestje, waarbij zo'n 20 volwassenen en kinderen waren, werden destijds twee mannen van dichtbij neergeschoten. Al snel werd duidelijk dat de man die die avond geschoten had, Cristo Hülters was, ook afkomstig uit Bergen op Zoom. Waarom er op deze avond geschoten is? De aanleiding is heel futiel: volgens verklaringen van getuigen was er in een nabijgelegen speeltuin ruzie tussen de dochter van één van de latere slachtoffers en een jongetje uit de buurt. Dat was gesust, totdat Hülters- die het jongetje kende- opeens in de partytent verscheen met een wapen in zijn hand en de twee slachtoffers neerschoot.