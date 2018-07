De politie is met spoed op zoek naar Thomas Antonius Wilhelmus Arnoldus (Tommy) van der Sommen. Hij is veroordeeld tot 9 jaar cel wegens drugshandel, witwassen en mishandeling. De politie vermoedt dat de voortvluchtige zich ophoudt in Spanje.

Omschrijving

Mogelijk verblijft Tommy van der Sommen in Barcelona. Maar er zijn ook aanwijzingen dat Tommy zich aan de zuidkust, in de omgeving van Malaga en Marbella, ophoudt. De politie vermoedt dat Tommy af en toe naar Nederland komt en dan verblijft op onderduikadressen. Waarschijnlijk maakt hij dan gebruik van een schuilnaam.

Hij heeft blond haar en was in 2014 al kalend. De foto’s van Tommy zijn al enkele jaren oud; de politie houdt er rekening mee dat hij inmiddels wat kaler of misschien zelfs helemaal kaal is en een ander postuur, mogelijk slanker, kan hebben. Mogelijk maakt hij ook gebruik van een valse identiteit.

De tweede foto op deze pagina is een door de politie bewerkte foto.