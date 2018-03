Laat het ons weten via het tipformulier.

De politie is met spoed op zoek naar Ridouan Taghi. Hij wordt verdacht van betrokkenheid - als opdrachtgever - bij verschillende moorden. Er is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die zorgt voor de aanhouding.

Heeft u Ridouan Taghi gezien of heeft u een vermoeden waar hij nu verblijft, meldt u dat dan. Benader hem niet zelf, maar neem wanneer u hem ziet contact op met de politie. Het onderzoeksteam is bereikbaar via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar (+31)79-345 9 876. Spreekt u liever met iemand van het Team Criminele Inlichtingen, dan kunt u bellen met nummer (+31)79-345 8 999. U kunt ook het tipformulier onderaan dit bericht invullen, zodat de recherche contact met u op kan nemen.