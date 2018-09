Errol Victor Michel Janssen

Omschrijving

Janssen is voor het laatst gezien in Delft op 7 augustus 2018. De politie sluit niet uit dat hij zich in het buitenland schuilhoudt en zich in de omgeving van andere Hells Angel-members bevindt. Hij heeft een zeer opvallend voorkomen, voornamelijk gekenmerkt door tatoeages in zijn gezicht. Op zijn linkerwang staat de geboorte- en sterfdatum van zijn overleden vrouw. Deze wordt omgeven door meerdere tribal-vormige tatoeages. Zijn nek, armen, borst en rug zijn volledig voorzien van tatoeages.



De foto’s zijn mogelijk gedateerd en wellicht beschikt Janssen over nieuwere tatoeages in zijn gezicht.