Een beloning van 20.000 euro is uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van Caba Der (38). Hij wordt verdacht van een moord op 30 juli 2018 in een restaurant aan de Beethovenstraat in Amsterdam.

Omschrijving

Het is aannemelijk dat Der, die zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit heeft, gebruikmaakt van een valse identiteit. Vast staat dat hij op 8 juli naar Nederland is gereisd. De politie wil graag spreken met mensen die tussen 8 juli en de moord drie weken later, contact met Der hebben gehad. Ook is alle informatie zeer welkom over zijn verblijfplaats of -plaatsen sinds 30 juli 2018.