Erxinio Luntungan wordt gezocht in verband met betrokkenheid bij een dodelijk schietincident op 18 mei 2019 in een parkeergarage in de Amstelstraat in Amsterdam. Een 24-jarige man kwam hierbij om het leven.

Omschrijving

Het dodelijke schietincident vond plaats in de nacht van 17 op 18 mei 2019. De precieze aanleiding is nog altijd niet duidelijk. De Amsterdamse recherche verdenkt Erxinio Luntungan ervan dat hij de schutter is geweest. Hij is sinds het schietincident voortvluchtig. Door de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt naar de verblijfplaats en aanhouding van Luntungan.