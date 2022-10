Hij is een van de meest beruchte en wreedste mensensmokkelaars ter wereld: Eritreeër Kidane Zekarias Habtemariam. Hij wordt gezocht in een groot internationaal onderzoek naar migratiecriminaliteit dat vanuit Nederland loopt. Hij staat sinds 19 oktober 2021 op de Nationale Opsporingslijst. De hoofdofficier van het Landelijk Parket heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van Kidane.

Omschrijving

Kidane staat aan het hoofd van een kamp in Libië waar duizenden migranten verblijven. Hij wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie die over de rug van migranten zoveel mogelijk geld verdient. Zijn slachtoffers krijgen o.a. te maken met zware mishandelingen, ontvoering, verkrachtingen en vrijheidsberoving. Velen overleefden de reis naar Europa niet en ook als zijn slachtoffers wel in Nederland aankomen, perst hij zijn slachtoffers af door ze geld te laten betalen voor een volgend familielid dat onderweg is naar Europa.

Verblijfplaats Kidane

Kidane is in 2021 ontsnapt uit een rechtbank in Ethiopië. Sindsdien is hij spoorloos. Het onderzoeksteam wil weten waar hij verblijft. Kidane zal sowieso gedagvaard worden om in Nederland terecht te staan, desnoods bij verstek.

Informatie

Een deel van de Eritreeërs in Nederland heeft tijdens hun reis met de praktijken van Kidane te maken gehad. Waarschijnlijk zijn er mensen binnen de Eritrese gemeenschap met informatie over zijn huidige verblijfplaats. Met een speciaal filmpje in de Eritrese taal Tigrinya probeert het onderzoeksteam hen te bereiken.

Tip doorgeven

Speciaal voor Eritreeërs is er een telefoonnummer waar zij via Whatsapp of Viber messenger veilig, gratis en vertrouwelijk een gesproken bericht naartoe kunnen sturen: +31 6 57 72 55 80. Dat kan ook in het Tigrinya. Ook kunnen ze informatie over de verblijfplaats van Kidane mailen naar KMAR.opsporingverzocht@mindef.nl.

Zelf helpen?

Iedereen die omgaat met mensen uit Eritrea kan helpen. Wijs Eritreeërs erop dat Kidane wordt gezocht en dat het belangrijk is voor de opsporing en berechting dat mensen hun informatie delen met het onderzoeksteam.