Gezocht: Giovannie Rivera

Het Openbaar Ministerie heeft op 20 juni 2022 Giovannie Rivera op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Giovannie Rivera is in de jaren 90 veroordeeld voor een gijzeling in een gevangenis en een gewapende overval op een bank. Hij moet in Nederland zijn straf nog uitzitten en wordt daarom gezocht.

Omschrijving

Op 23 december 1992 was Giovannie Rivera betrokken bij een gewapende overval op een bank in Dordrecht.

Een maand na de overval wordt Rivera gearresteerd. Het Hof veroordeelde hem tot 4 jaar voor de overval.

Ook was Rivera betrokken bij een gijzeling in een gevangenis in Hoogeveen in 1992. Voor de gijzeling van gevangenismedewerkers, diefstal van de vluchtauto en het hebben van een vuurwapen kreeg hij een straf opgelegd van 2,5 jaar.

Rivera zit slechts een deel van zijn straf uit, want in juni 1994 wordt hij uitgeleverd aan Duitsland. Daar moet hij nog een straf van 7 jaar uitzitten. Oók vanwege een overval. Maar als zijn straf er daar op zit, wordt hij NIET terug uitgeleverd aan Nederland en komt hij weer op vrije voeten. Dit omdat het feit waarvoor hij in Nederland zijn straf nog moet uitzitten in Duitsland verjaard is.

Schuilnamen

Rivera maakte in het verleden gebruik van diverse schuilnamen. Mogelijk doet hij dat nog steeds, onder de volgende namen:

Giovanni(e) Martin

Christoph Martin

Hans Dieter

Chris de Haan

Michael de Haan

Mogelijke verblijfplaats

Rivera verblijft in Duitsland. Mogelijk reist hij nog met regelmaat door Europa voor onder meer bezoek aan familie/vrienden. Rivera heeft familie in Italië en mogelijk heeft hij nog diverse contacten in Nederland.