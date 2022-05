Gezocht: Mohamed Nyabi

Omschrijving

Op 9 mei zijn drie mannen uit Den Haag van 40, 40 en 45 jaar oud aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige handel en smokkel van verdovende middelen. Daarbij gaat het om meerdere wereldwijde transportlijnen waarmee cocaïne werd vervoerd. Een van de mannen wordt er tevens van verdacht betrokken te zijn geweest bij een gewelddadige ontvoering in Duitsland in maart 2020.

Mohamed Nyabi, broer van een van deze verdachten, is nog niet aangehouden. Ook hij wordt ervan verdacht zich op grote schaal bezig te houden met de handel cq. smokkel van verdovende middelen. Verder wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie, betrokkenheid bij die gewelddadige ontvoering in Duitsland en verboden wapenbezit. De kans is groot dat Nyabi in het buitenland verblijft, maar onbekend is in welk land. Op internet geeft hij zich uit als kunsthandelaar in Dubai. Nyabi staat zowel nationaal als internationaal gesignaleerd ter aanhouding.

Signalement

De 43-jarige Nyabi heeft donkerbruine ogen en een opvallend litteken bij zijn rechter wenkbrauw. Hij heeft een slank postuur en is 1.78 meter lang. Op zijn rechterschouder heeft hij een tatoeage met de naam ‘Martha’. Mohamed Nyabi wordt ook wel ‘Nibit’ of ‘Tommy’ genoemd. Mogelijk reist hij met behulp van valse identiteitsbewijzen.