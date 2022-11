Het Openbaar Ministerie heeft op 1 november 2022 Thomas Johannes Nelom op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Nelom wordt ervan verdacht iemand beschoten te hebben op een terras in de Tilburgse binnenstad in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni 2022.

Omschrijving

Bij een schietincident in Tilburg, in de nacht van 11 op 12 juni 2022, ontsnapte een clubbezoeker aan de dood toen hij op het terras drie mannen ontmoette. Eén van hen schoot daar aan de Heuvelring onder tafel op het slachtoffer. De kogel raakte hem in zijn been. Sindsdien zijn twee van de drie verdachten aangehouden, maar de schutter nog niet. De politie weet wel wie hij is: Thomas Johannes Nelom uit Drunen, geboren op 23 augustus 1998.

Het is goed mogelijk dat Nelom niet meer in Nederland verblijft. Mogelijk heeft hij zijn haardracht veranderd of probeert hij zich op andere manieren te vermommen. De foto op deze pagina is uit mei 2021. Let u op de vorm van Neloms ogen en oren en op het littekentje op zijn bovenlip. Heeft u een idee waar hij zich kan ophouden, meld het alstublieft; dat mag anoniem.

Ziet u Thomas Johannes Nelom ergens of weet u waar hij recent kan zijn geweest? Benader hem dan onder geen beding zelf, maar neem direct contact op met de politie. Dat kan op de volgende manieren.

Neem contact met ons op via 0800-6070.

Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).

Gezien het misdrijf kunt u ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Hiervoor belt u het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraagt u naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder. Meer informatie over deze werkwijze van TCI staat op www.politie.nl.

U kunt ook hieronder een tipformulier invullen.